63 قتيلا تركيا في 10 مدن بسبب الخمور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسببت الخمور المغشوشة في مقتل 63 تركيا من الجنسين في 10 مدن كبرى، منذ 9 أكتوبر الحالي وحتى الآن، وفقا لصحيفة «زمان» التركية.

وأوضحت السلطات أن الوفيات كانت بسبب الكحوليات والخمور الفاسدة والمغشوشة، وأنها تسببت في حالات تسمم، خاصة مع اللجوء إلى الكحول الميثيلي بدلا من الكحول الإيثيلي بسبب انخفاض سعره، وأكدت السلطات الأمنية أنها ستواصل حملاتها لاعتقال المتورطين فيما أصبح جريمة جماعية، حيث اعتقلت الشرطة منهم 285 خلال الأسبوع الأخير فقط، وأصدرت مذكرات اعتقال في حق 76 آخرين، وصادرت أطنانا من المشروبات الكحولية المغشوشة القاتلة.

وبثت قناة TRT التلفزيونية، الأسبوع الماضي تقريرا مماثلا، ورد فيه أن 44 شخصا على الأقل، لقوا حتفهم ضحايا للمغشوش من الخمر، كما تم نقل 30 إلى المستشفيات، فيما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أن الشرطة اعتقلت 22 مشتبها بهم في مداهمات بأنحاء البلاد، وصادرت 20 طنا من الكحول الإيثيلي ومشروبات كحولية أخرى.