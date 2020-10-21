الرئيس اللبناني: الأمور قد تقلب رأسا على عقب

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ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله إن هناك سؤالا مصيريا وحتميا عن موقع لبنان والسياسات التي يجب أن تنتهج إزاء التغيرات والتفاهمات المحورية الكبرى، كي لا يكون لبنان متلقّيا وغير فاعل فيما يحدث، فيغدو فتات مائدة المصالح والتفاهمات الكبرى.وأضاف «لقد شهدت منطقتنا تغيرات سياسية كثيرة وعميقة بفعل عوامل إقليمية ودولية، وهذه التغيرات لم تظهر كل نتائجها بعد على صعد كثيرة، وقد تقلب الأمور رأسا على عقب».
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