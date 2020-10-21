شكرا لقرائتكم خبر الرئيس اللبناني: الأمور قد تقلب رأسا على عقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، تحمل مسؤولياته في التكليف والتأليف، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت تغيرات سياسية عميقة بفعل تقلبات دولية قد تقلب الأمور رأسا على عقب.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله إن هناك سؤالا مصيريا وحتميا عن موقع لبنان والسياسات التي يجب أن تنتهج إزاء التغيرات والتفاهمات المحورية الكبرى، كي لا يكون لبنان متلقّيا وغير فاعل فيما يحدث، فيغدو فتات مائدة المصالح والتفاهمات الكبرى.

وأضاف «لقد شهدت منطقتنا تغيرات سياسية كثيرة وعميقة بفعل عوامل إقليمية ودولية، وهذه التغيرات لم تظهر كل نتائجها بعد على صعد كثيرة، وقد تقلب الأمور رأسا على عقب».