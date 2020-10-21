شكرا لقرائتكم خبر مستشفى إسرائيلي: عريقات حالته مستقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من تداعيات إصابته بكورونا بأنه تم توصيله بجهاز للقلب والرئتين، لافتا إلى أنه بات بحالة جيدة ومستقرة. وأعلن مركز هداسا الطبي في القدس، في بيان، أنه تم توصيل القيادي الفلسطيني «65 عاما» بجهاز «إيكمو» أكسجة الأغشية خارج الجسم لدعم الرئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى إسرائيلي: عريقات حالته مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.