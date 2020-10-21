الليبيون يتفقون على فتح طرق برية وجوية

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واتفق ممثلون عن كل من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، على العمل على خطة لضمان تأمين وزيادة إنتاج النفط.وقالت وليامز إن الاتفاق على هذه الخطوات لبناء الثقة جعلها تتفاءل بإمكانية التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وهو الهدف الرئيسي للمحادثات العسكرية التي ستستمر خلال الأيام المقبلة في جنيف.
وقالت في مؤتمر صحفي أمس «مما رأيته في القاعة خلال هذه المحادثات المباشرة، هناك جو من الجدية والالتزام»، مشيرة إلى أن «درجة التدخل الخارجي، والتدخل الخارجي المباشر في ليبيا، غير مقبول، هذه الدول بحاجة إلى رفع أيديها عن ليبيا»، دون أن تذكر أية دول.
وإضافة إلى المحادثات العسكرية في جنيف، تخطط الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات السياسية الشاملة، بدءا باجتماع تحضيري عبر الإنترنت الاثنين المقبل، على أن تبدأ الاجتماعات بالحضور الشخصي في تونس في التاسع من نوفمبر.
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