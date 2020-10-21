القبض على شقيقين داعشيين جنوبي بغداد

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وقالت الوكالة إن الموقوفين اعترفا خلال التحقيقات الأولية معهما بانتمائهما لداعش وتم تهريبهما من محافظة نينوى إلى بغداد بعد تضييق الخناق عليهما من قبل الأمن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس إلقاء القبض على شقيقين مطلوبين بتهمة الإرهاب وبانتمائهما لتنظيم «داعش» في الدورة جنوبي بغداد.وقالت الوكالة إن الموقوفين اعترفا خلال التحقيقات الأولية معهما بانتمائهما لداعش وتم تهريبهما من محافظة نينوى إلى بغداد بعد تضييق الخناق عليهما من قبل الأمن.

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