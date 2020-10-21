شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الشيوخ يؤكد خلال استقباله مصطفى مدبولى أهمية التعاون مع المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ظهر اليوم الأربعاء، بمكتبه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى حرص على تقديم التهنئة لرئيس الشيوخ بمناسبة فوزه برئاسة الغرفة التشريعية الثانية، وذلك فى حضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.

من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية التعاون بين المجلس والحكومة فى إطار الدور الوطنى الذى تنتظره مصر من الغرفة الثانية للبرلمان، مشيدًا بدور الحكومة فى ظل توجيهات القيادة السياسية الواعية المحركة للجميع.

ووجه عبد الوهاب، الشكر لوزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، لدوره الفاعل والقوى فى تجهيز مجلس الشيوخ، قائلًا: " لا نستطيع أن نوفيه حقه وهو خير ممثل لمجلس الوزراء، ولعب خلال الفترة الماضية دورًا إيجابيًا رائعًا فى ميلاد هذا المجلس".

بدوره تمنى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كل التوفيق والنجاح إلى المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، مؤكدًا على توجيهاته لأعضاء الحكومة على أهمية التنسيق والتعاون المتكامل مع المجلس.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، قد فاز برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات تبلغ 287 صوتا.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل الدكتور على عبد العال (1)



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل الدكتور على عبد العال (2)



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل الدكتور على عبد العال (3)

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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل الدكتور على عبد العال (4)



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس الوزراء (1)



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس الوزراء (2)



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس الوزراء (3)



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس الوزراء (4)



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس الوزراء (5)



بالصور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ يسقبل المستشار عمر مروان وزير العدل ( (3)



بالصور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ يسقبل المستشار عمر مروان وزير العدل ( (6)