نفذ سرقات متفرقة لمحتويات السيارات في أحياء طنجة.. الأمن يوقف المشتبه فيه

تمكنت مصالح الدائرة الأمنية التاسعة، اليوم الأربعاء، في طنجة، من إيقاف شخص يشتبه في ارتكابه عدة سرقات، همت محتويات سيارات، وعجلاتها في مختلف أحياء عاصمة البوغاز.

وبحسب مصدر أمني، فإن الأمر يتعلق بشخص من ذوي السوابق العدلية، كان موضوع مذكرة بحث.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص الموقوف، في عقده الثاني، وتم توقيفه في كمين أمني، بعد الاشتباه فيه في قضية تتعلق بالنصب، والاحتيال على مرشحين للهجرة السرية، تحقق فيها مصالح الدائرة 9، إذ أظهرت عملية تنقيطه أنه مشتبه في ارتكابه سرقات سيارات.

ووأضح المصدر ذاته أن التوقيف جاء بعد رفع البصمات على السيارات موضوع السرقة، وشكايات مسجلة في الدائرة الأمنية 1 في شهر يناير و فبراير الماضيين من طرف فرقة مسرح الجريمة، التي أحالتها على المختبر الوطني، إذ جاءت نتيجتها إيجابيةّ، وبينت هوية الفاعل، وعلى إثر ذلك ذييعت برقية بحث عنه.