أمن طنجة يحيل أربعينيا على النيابة العامة للاشتباه في محاولته هتك عرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

أحالت الدائرة الأولى للشرطة ي منطقة أمن طنجة المدينة على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء، شخصا، يبلغ من العمر 47 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة هتك العرض، باستعمال العنف، والسكر العلني البين.

وحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن المعلومات الخاصة بالبحث تفيد أن المشتبه فيه كان في حالة سكر متقدمة، وضبط متلبسا بمحاولة هتك عرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، باستعمال العنف، وذلك قبل أن تتم محاصرته من طرف بعض المواطنين، وتوقفه دورية للشرطة، كانت توجد بالقرب من عين المكان.

ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات القضية المذكورة، قبل إحالته على العدالة، صباح أمس الثلاثاء.