طنجة المتوسط.. حجز كميات مهمة من الكوكايين قادمة من دول أمريكا اللاتينية

تمكنت عناصر الجمارك بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي، بعد زوال اليوم الأربعاء، من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين في مستودع للتبريد، تابع لشركة إسبانية.

وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الكمية قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية في المنطقة الحرة.

ولا تزال عناصر الجمارك، والمصالح الأمنية تواصل عملية إفراغ الكمية، من أجل تحديد الكمية المحجوزة.