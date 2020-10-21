جماعة الدار البيضاء ترصد مليار درهم من ميزانية 2021 لقطاع النظافة

دعا عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدارالبيضاء، شركتي النظافة، المخول لهما تدبير قطاع النظافة في المدينة، إلى الحرص على القيام بأدوارهما كما يجب، وأن تكون خدمتهما في مستوى الاستثمار”.

وأوضح عمدة المدينة، على هامش انعقاد الدورة الثانية لمجلس المدينة، أن خدمة النظافة إحدى الالتزامات الضرورية للجماعة، التي تأخذ مليار درهم من ميزانية الجماعة.

وفي هذا السياق، قال عبد العزيز العماري، إن “الساكنة رأت آثار العقود الجديدة للنظافة على مستوى تدبير نظافة المدينة”، مشددا في نفس الوقت، على أنه “لا يزال يقتضي من الشركات المفوض لها الحرص على القيام بأدوارها، والمراقبة الصارمة”

وأبرز المصدر نفسه أنه، على الرغم من أنه إجمالا هناك قبول بالخدمة، لكن دائما لدينا طموح بأن تكون أحسن”.

يذكر أن مجلس جماعة الدارالبيضاء صوت على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2021.