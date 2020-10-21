- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل ترفض شراء لقاح كورونا الصيني والان مع التفاصيل
الأربعاء 21 أكتوبر 2020
أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن الحكومة لن تشتري اللقاح الصيني "كورونافاك".
وأوضح، في منشور على حسابه على "فيسبوك"، أنه "بالنسبة إلى الحكومة البرازيلية، فإن أي لقاح يجب أن تتحقق منه وزارة الصحة علمياً وتصدق عليه وكالة مراقبة الصحة (أنفيسا)".
وقال بولسونارو: "الشعب البرازيلي لن يكون فأر التجارب لأحد"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتابع: "لا يوجد مبرر لدفع المليارات نظير عقار لم يمر حتى بمرحلة الاختبار".
واختتم كلامه: "بالوضع في الاعتبار أعلاه، فإن قراري هو عدم شراء اللقاح".
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل ترفض شراء لقاح كورونا الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.