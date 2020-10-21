تعرف على توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا شرقا يصبح رطبا ليلا وصباح "الجمعة" على بعض المناطق الغربية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا.



حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:16 والمد الثاني عند 06:46 والجزر الأول عند الساعة 09:45 والجزر الثاني عند الساعة 23:42 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 12:52 والمد الثاني عند الساعة 02:43 والجزر الاول عند الساعة 07:49 والجزرالثاني عند الساعة 19:49.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 22 80 20

دبــي 38 23 75 15

الشارقة 39 19 65 10

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عجمان 37 18 70 25

أم القيوين 36 17 60 20

رأس الخيمة 37 18 50 15

الفجيرة 36 22 45 10

العين 37 21 30 10

ليوا 37 21 90 15

الرويس 35 24 75 30

السلع 34 25 80 35

دلما 36 28 65 25

طنب الكبرى 35 26 70 35

طنب الصغرى 35 26 70 35

أبو موسى 35 26 70 35.