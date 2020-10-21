شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تحدد موعد انتهاء حظر التجول الليلي وبدء العام الدراسي والان مع التفاصيل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 أكدت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في عمان على قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلبة والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر المقبل

Advertisements وأوضحت أن حظر التجول الليلي سوف ينتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

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