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شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تحدد موعد انتهاء حظر التجول الليلي وبدء العام الدراسي والان مع التفاصيل
الأربعاء 21 أكتوبر 2020
أكدت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في عمان على قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلبة والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر المقبل
وأوضحت أن حظر التجول الليلي سوف ينتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
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