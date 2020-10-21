شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 7 وفيات و813 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم، تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 721.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند اليوم، إنه تم تسجيل 813 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 118 ألف حالة و531 . Advertisements وأشار المتحدث إلى وجود 130 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 718 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 109 آلاف و916 حالة.

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