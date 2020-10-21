التحالف البحري يضبط أكبر شحنة من مخدر الميثامفيتامين في بحر العرب

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

ضبطت سفينة بريطانية 450 كيلوغراماً من مخدرات الميثامفيتامين في بحر العرب، في أكبر عملية من نوعها من قبل التحالف الدولي البحري في المنطقة.



وقالت قيادة القوات البحرية المشتركة، في بيان، إن طاقم فرقاطة "إتش إم إس مونتروز"، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تمكن من ضبط المخدرات في "سفينة مشبوهة" خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات.

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ونقل البيان عن الأدميرال سليمان الفقيه، من القوات البحرية الملكية السعودية، قوله إن "هذه أنجح عملية لمكافحة تهريب مخدر الميامفيتامين في تاريخ القوات البحرية المشتركة".

وبحسب البيان، فإن المخدرات كانت "مخبأة جيداً على متن السفينة، وتطلبت بحثاً مكثفاً من قبل الفريق المدرب جيداً، زاد من صعوبته فيروس كورونا المستجد".

وتضم القوات البحرية المشتركة عشرات السفن الأمريكية والباكستانية والأوروبية، وتقوم بجولات في المياه الدولية في الشرق الأوسط.