كورونا يعيش على جلد الإنسان من 9 إلى 11 ساعة

■ السعودية تستعد لاستقبال معتمرين من الخارج

■ حالتا وفاة و1538 إصابة جديدة بالإمارات

■ الأردن يرى أن الحظر الشامل لم يساعد فـي كبح الفيروس

■ ارتفاع حصيلة الإصابات بين الإعلاميين فـي العراق

■ قلق مغربي من وضعية الوباء

■ طاقة امتلاء أقسام العناية المركزة بمستشفيات تونس تصل إلى 80%

■ اللقاح الإيراني يتجاوز مرحلة الاختبار الحيواني

■ أيرلندا تشدد الإجراءات التقييدية

■ الإصابات اليومية بفرنسا تتجاوز 20 ألفا مجددا

■ برلين توسع إلزام ارتداء الكمامات

■ أغلب الإصابات الجديدة بين الشبان فـي اليونان

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

كشف خبراء بأن فيروس كورونا المستجد يمكنه العيش على جلد الإنسان لفترة تقدر بأكثر من 4 أضعاف المدة الزمنية التي يعيشها الفيروس المسبب للإنفلونزا. وبحسب صحيفة “لايف ساينس” الأميركية، تم إجراء البحث بالاستعانة بعينات جلدية أخذت من أشخاص عقب يوم واحد من وفاتهم. وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة “كيوتو بيرفيكشوال” اليابانية إن جلد الإنسان يعطي قراءات أكثر دقة، لأنه يعاني من “تدهور أبطأ بعد الموت، مقارنة بالأعضاء الأخرى”. ولاحظ الباحثون أن الفيروس يعيش على الجلد لمدة 9 ساعات، ومع وجود مواد مخاطية على الجلد، يمكن لفيروس كورونا العيش لمدة 11 ساعة، حسب الدراسة. وزف الباحثون بشرى، بأن المعقمات التي تحتوي على كحول بنسبة 80% تؤدي إلى قتل الفيروس خلال 15 ثانية، إلا أن الخيار الأول في مكافحة الفيروس يظل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

وقد أظهرت بيانات مجمعة لحالات كورونا المستجد على موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 41 مليونا و121 ألفا و120 حالة على مستوى العالم.

خليجيا، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس، أن الوزارة تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة، بعد نجاح دخول المعتمرين من داخل المملكة، مشيرا إلى أن عدد المعتمرين حتى الآن وصل إلى 45 ألفا فضلا عن 120 ألف مصلٍ منذ انطلاق المرحلة الثانية للعمرة. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، و1538 إصابة الى ذلك، قال فراس البكري، عضو اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة، إن الحظر الشامل الذي تنفذه الدولة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لم يساعد كثيرا في وقف انتشار فيروس كورونا. ورجح البكري إجراء تغيير على قرار حظر التجول الشامل نهاية كل أسبوع، معترفا بعدم حدوث تغيير على الحالة الوبائية في الأردن نتيجة فرض الحظر ليومين كل أسبوع. وفي العراق، ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الإعلاميين والصحفيين العراقيين، من ضمنهم مراسلة وكالة “سبوتنيك” الروسية في العراق. وأفاد رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق، إبراهيم السراجي أن أكثر من 150 صحفيا وإعلاميا أصيبوا بالفيروس. بدوره، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الوضعية الوبائية في المغرب بسبب فيروس كورونا تبقى مقلقة لأنها تتزايد أسبوعا بعد أسبوع، وليس هناك رؤية لطبيعة الحالة بعد شهر أو شهر ونصف الشهر. وفي تونس قال وزير الصحة فوزي المهدي إن طاقة امتلاء أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العامة وصلت إلى حوالي 80 بالمئة في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 223 إصابة جديدة. الى ذلك، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في لبنان إلى 64336 إصابة بعد تسجيل 1392 إصابة جديدة . وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 158 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

دوليا،كشف وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي عن تجاوز اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تطوره بلاده مرحلة الاختبار الحيواني، موضحا أنه سيدخل مرحلة الاختبار الإنساني قريبا. وأوضح نمكي أن “مراحل اختبار اللقاح في الوقت الحاضر من قبل 5 فرق حققت 3 منها تقدما جيدا وتتخذ الخطوات اللازمة وفقا للمعايير العالمية”. في السياق، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 23227 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و661 وفاة بسبب مرض كوفيد19. في السياق أعلنت السلطات الإيرلندية، تشديد الإجراءات التقييدية بعد الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأشار رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إلى أن القرار سيطبق لمدة 6 أسابيع. الى ذلك، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 20468 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد. من جهتها، قررت العاصمة الألمانية برلين توسيع إلزام ارتداء الكمامات لاحتواء جائحة كورونا، ليشمل الأسواق الأسبوعية وبعض شوارع التسوق وطوابير الانتظار. وفي اليونان أعلنت السلطات الصحية تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد متجاوزة لأول مرة حاجز 600 حالة وأغلبها بين الشبان. وقالت السلطات إنه تم تسجيل 667 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس إلى جانب 8 وفيات.على صعيد متصل، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 250 ألفا و411 حالة، كما وصل إجمالي عدد الإصابات في سويسرا إلى 86167 حالة. بينما وصل إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا إلى 434 ألفا و449 حالة. وفي إسبانيا، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 988 ألفا و322 حالة.

آسيويا، وافقت تايلاند على تمديد حالة الطوارئ حتى نوفمبر المقبل، وذلك لمنع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي سوف تبدأ فيه بتطبيق برنامج تأشيرات دخول خاصة للسائحين الأجانب لانعاش قطاع السياحة المتعثر. في السياق، ذكر تقرير إخباري ياباني أن المسؤولين عن خطط تنظيم دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في العام المقبل، يدرسون تزويد القرية الأولمبية بعيادة خارجية لعلاج حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19 .