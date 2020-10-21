وفاة ثلاثينية بكورونا على متن طائرة

نيويورك ـ وكالات: توفيت امرأة في الثلاثينات من عمرها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا على متن طائرة كانت على وشك الإقلاع من أريزونا إلى تكساس. ولفظت المرأة، المقيمة في مدينة جارلاند بولاية تكساس الأميركية أنفاسها الأخيرة، بينما كانت الطائرة لا تزال على مدرج المطار في أريزونا، بحسب ما نقله موقع “بزفيد نيوز”، عن مسؤولة في مقاطعة دالاس. وأشارت التقارير إلى أن المسافرة عانت من صعوبة في التنفس بعد أن جلست على كرسيها في الطائرة، وجرى على الفور إعطاؤها جرعات أوكسجين.

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