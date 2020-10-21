مبادرة عقيلة صالح.. محور نقاش مع المجتمع المدني

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، شرقي البلاد، مع تحالف المُستقلين ومؤسسات المجتمع المدني، مبادرته لإنهاء الأزمة.

ويضم تحالف المستقلين عددًا من السياسيين والنشطاء من مختلف المدن الليبية معبرين عن توجهات ورؤى مختلفة.

وناقش اللقاء تطورات الحوار السياسي وسُبل إنهاء الأزمة بما يحقق إرادة الشعب والعدالة والمساواة، ويحقق الأمن والاستقرار، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وتتضمن مبادرة عقيلة صالح، التي أعلنها أغسطس/ آب الماضي، إعلان وقف إطلاق النار في كامل أنحاء البلاد، والبدء في خطوات حلحلة الأزمة بإخراج المرتزقة وإنهاء الوجود العسكري التركي والقطري، تتبعها خطوات أخرى تتعلق بانتخاب مجلس رئاسي جديد والبدء في توحيد المؤسسات وحل المليشيات ونزع سلاحها.

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كما تشمل إعادة فتح الحقول النفطية بعد تحقيق الاشتراطات المتعلقة بذلك من فتح حساب خارجي خاص بعوائد النفط، إضافة إلى إقرار آلية لصرف عوائده بشكل عادل على جميع الليبيين، عقب الوصول لاتفاق سياسي.

المبادرة قال عنها رئيس مجلس النواب الليبي، إنها منبثقة من إعلان القاهرة، الذي مثل مبادرة للحل السياسي في ليبيا أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أوائل يونيو/حزيران الماضي.

وأشار عقيلة صالح إلى أن الجيش الوطني يعمل على تحرير البلاد من المرتزقة والإرهابيين، وله مفاوضاته الخاصة من خلال اجتماعات (5+5)، العسكرية المنبثقة عن مؤتمر برلين.