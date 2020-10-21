"القتل المتهور".. تهمة تلاحق قاتل "فلويد فلسطين"  

قالت وحدة التحقيقات الإسرائيلية الخاصة بمقتل الفلسطيني إياد الحلاق إنها تدرس تقديم الشرطي الذي أطلق النار على الشهيد إلى القضاء بتهمة "القتل المتهور".



كما قررت إغلاق ملف القضية بحق الضابط الذي كان مسؤولًا وقت الجريمة وتبرئته‎ من المسؤوليّة.

وأبلغت وحدة التحقيقات مع الشرطة عائلة الشهيد الحلاق ( 32 عاما) والذي كان يعاني من مرض التوحد، ووصف بـ"بفلويد فلسطيني"، وطاقم الدفاع عن العائلة، اليوم الأربعاء، بقرارها.

لكن محامي العائلة جاد القضماني، قال لـ"الخليج 365"، إن: "هذا القرار غير مقبول فجميع الأدلة الموجودة تشير إلى القتل العمد بل وحتى القتل بدم بارد".

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وأضاف أن طاقم الدفاع عن عائلة الحلاق سيوجه رده إلى قسم التحقيقات مع الشرطة وسيطلب "تقديم كل المشاركين بالجريمة إلى القضاء بتهمة القتل".

وكانت وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية اتخذت قرارها بعد ضغط طاقم الدفاع عن عائلة الحلاق الذي توجه بطلب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا بطلب إجبار الوحدة على الإسراع في استكمال تحقيقاتها.



وأطلقت عناصر الشرطة الإسرائيلية، النار على الحلاق في 30 مايو/أيار الماضي داخل أسوار القدس القديمة أثناء توجهه إلى مدرسته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اشتبهت بأنه يحمل سلاحا، قبل أن يتبين أنه أعزل، ما أثار حالة من الغضب والاستنكار بين فلسطينيين وإسرائيليين وعلى مستوى المؤسسات الدولية.

وأشارت وحدة التحقيقات مع الشرطة إلى أنها ستقدم الشرطي المتهم إلى جلسة استماع قبل تقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضده.