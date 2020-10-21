أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020

الخليج 365الأربعاء 2020/10/21 10:36 ص بتوقيت أبوظبي
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد زيادة أسعار المعدن النفيس عالميا.
وسجل متوسط جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 231.21 ريال (61.65 دولار) مقابل 229.20 ريال (61.12 دولار) في تعاملات الثلاثاء.
وارتفع جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلى مستوى 202.31 ريال (53.94 دولار) مقابل 200.55 ريال (53.48 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس، والأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.
وعن جرام الذهب عيار 18 سجل في السوق السعودية صباح الأربعاء فقد بلغ السعر 173.41 ريال (46.24 دولار) مقابل 171.90 ريال (45.84 دولار).
وبالنسبة للذهب منخفض التكلفة،فقد سجل جرام الذهب عيار 14 134.87 ريال (35.96 دولار)، وجرام الذهب عيار 12 سجل 115.60 ريال (30.82 دولار)، وجرام الذهب عيار 10 سجل 96.34 ريال (25.69 دولار).
سعر الأوقية والجنيه الذهب
وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السوق السعودية 7,189.62 ريال (1916.92 دولار).
وعن سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) سجل 1,618.48 ريال (431.52 دولار)، مقابل 1604.37 ريال (427.83 دولار) الثلاثاء.
الذهب عالميا
وارتفع سعر الأوقية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم إلى 1,916.96 دولار مقابل 1,910 دولارات في ختام تعاملات الثلاثاء، ليواصل المعدن النفيس موجة الصعود التي بدأها أمس على خلفية آمال التحفيز الأمريكي وتراجع عملة الدولار.
وقال أوجين فاينبرج المحلل في كومرتس بنك "تركيز المستثمرين منصب على حزمة مساعدات جديدة للاقتصاد الأمريكي وما إذا كانت ستطرح بنجاح قبل الانتخابات.
"الانتخابات في حد ذاتها مهمة جدا. كما (تقيم) السوق فرص كل مرشح والتأثير علي السياسية النقدية مستقبلا".
وقال درو هاميل المتحدث باسم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "يواصلان تضييق خلافاتهما" بشأن الحزمة.
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