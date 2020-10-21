إيران تسجل أعلى إصابات يومية بـفيروس «كورونا» منذ فبراير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، (الأربعاء)، تسجيل 5616 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى عدد يومي منذ فبراير (شباط)، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلد الأكثر تضرراً من الجائحة في الشرق الأوسط إلى 545 ألفاً و286 إصابة.



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وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي إن 312 شخصاً توفوا بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 31 ألفاً و346 وفاة. وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى أن 4861 من المصابين بـ«كورونا» في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا»