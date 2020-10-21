شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عُمان تحدد موعد انتهاء حظر التجول الليلي وبدء العام الدراسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في عمان على قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلبة والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر المقبل



وأوضحت أن حظر التجول الليلي سوف ينتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

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