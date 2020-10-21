الكويت تسجل 7 وفيات و813 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم، تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 721.



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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند اليوم، إنه تم تسجيل 813 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 118 ألف حالة و531 .

وأشار المتحدث إلى وجود 130 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 718 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 109 آلاف و916 حالة.