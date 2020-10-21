اخبار العالم

التحالف البحري يضبط أكبر شحنة من مخدر الميثامفيتامين في بحر العرب

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف البحري يضبط أكبر شحنة من مخدر الميثامفيتامين في بحر العرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

التحالف البحري يضبط أكبر شحنة من مخدر الميثامفيتامين في بحر العرب

متابعات_ الخليج 365

ضبطت سفينة بريطانية 450 كيلوغراماً من مخدرات الميثامفيتامين في بحر العرب، في أكبر عملية من نوعها من قبل التحالف الدولي البحري في المنطقة.

 

وقالت قيادة القوات البحرية المشتركة، في بيان، إن طاقم فرقاطة "إتش إم إس مونتروز"، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، تمكن من ضبط المخدرات في "سفينة مشبوهة" خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات.

Advertisements

 

ونقل البيان عن الأدميرال سليمان الفقيه، من القوات البحرية الملكية ، قوله إن "هذه أنجح عملية لمكافحة تهريب مخدر الميامفيتامين في تاريخ القوات البحرية المشتركة".

 

وبحسب البيان، فإن المخدرات كانت "مخبأة جيداً على متن السفينة، وتطلبت بحثاً مكثفاً من قبل الفريق المدرب جيداً، زاد من صعوبته ".

 

وتضم القوات البحرية المشتركة عشرات السفن الأمريكية والباكستانية والأوروبية، وتقوم بجولات في المياه الدولية في الشرق الأوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف البحري يضبط أكبر شحنة من مخدر الميثامفيتامين في بحر العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا