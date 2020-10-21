شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعد فوزه برئاسة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأربعاء ، وزير العدل المستشار عمر مروان، الذى حرص علي تقديم التهنئة لرئيس الشيوخ بعد فوزه برئاسة المجلس.

ومن المتوقع أن يحضر بعد قليل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلي مجلس الشيوخ، لتقديم التهنئة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، هو أول المهنئين اليوم، وأكد خلال لقاءه رئيس مجلس الشيوخ، أن المستشار عبد الوهاب يعد إضافة قوية للحياة السياسية والعمل السياسي في مصر، ومجلس الشيوخ، مشدداً علي أن رئيس الشيوخ سيكون له أداء بارز سينقل هذه المؤسسة العريقة الى آفاق أوسع وأن تكون في المقدمة دائما لأداء واجبها الوطني في ظل محددات الدستور لاختصاصاتها.

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وكان الدكتور على عبد العال، قد استهل اللقاء، بالإشادة بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وما تركه من بصمات وضوابط والعديد من المواقف التي نحترمها ونقدرها، مشيراً إلي أن "عبد الرازق" شخصية سياسية ووطنية وقامه قانونية كبيرة.

يٌشار إلي أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، قد فاز برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات تبلغ 287 صوتا.