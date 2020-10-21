شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الأسبوع الثالث للتدريب الميداني في البرنامج الرئاسي للتأهيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الأسبوع الثالث من التدريب الميداني لدفعة "الفريق محمد العصار" من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بحماسة شديدة من جنوب مصر، حيث محافظات أسوان والأقصر وسوهاج مرورًا بإقليم شمال الصعيد، حيث محافظات المنيا وبني سويف ثم إقليم القاهرة الكبرى حيث محافظتي الجيزة والقليوبية وإقليم الدلتا حيث محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية وكذلك إقليم القناة حيث محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وحتى إقليم الإسكندرية حيث محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة شمالًا.

شهد المتدربون كلٌ في محافظته في العديد من الاجتماعات الرسمية مثل الاجتماع التحضيري التنسيقي لوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقرات واللجان الانتخابية بمحافظة أسوان، واجتماع السيد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف مع رئيس مركز ومدينة المحافظة لمتابعة مشكلات الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب ومناقشة ملف الاستعداد لموسم الأمطار، واجتماع نائب محافظ سوهاج مع أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وكذلك اجتماع محافظ المنوفية مع وكيل وزارة الشئون الصحية ومدير عام الطب الوقائي ومدير الرعاية الأساسية؛ لاستعراض خطة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لمواجهة الطوارئ، وأيضًا اجتماع السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن المشروع القومي لتنظيف بحيرة المنزلة وإنشاء محطة بحر البقر للصرف الصحي.

وشارك المتدربون في الزيارات الرسمية لمؤسسات تابعة للدولة أو لإدارة الحكم المحلي مثل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر ومديرية الصحة بمحافظة الدقهلية؛ للتعرف على القطاعات الإدارية والخدمية، وأيضًا زيارة كلية علوم الثروة السمكية وكلية الذكاء الاصطناعي ومركز التكوين والتدريب المهني بمحافظة كفر الشيخ، وزيارة مقر رئاسة مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية وشاطئ الزهور ومحطة مياه الشرب، وكذلك زيارة قصر الثقافة بمحافظة بورسعيد لمتابعة أعمال أنشطة الملتقى الخامس لشباب محافظات الحدود.

وقد رافق عدد من المتدربين المحافظين والنواب في جولاتهم التفقدية مثل تفقد بعض مدارس محافظة المنيا لمتابعة الإجراءات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد في ظل ظروف جائحة كورونا، وتفقد مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني بمحافظة البحيرة، وتفقد مصانع الفخار في قرية الفرستق بمركز بسيون بمحافظة الغربية وزيارة مصنع الحرمين للدهانات ومصنع الخزف والقرية المنتجة لتصنيع الأثاث، وكذلك تفقد المشروعات الجديدة مثل المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدينة كفر شكر والقرى التابعة لها بمحافظة القليوبية، ومدينة العلمين الجديدة ومستشفى العلمين بمحافظة مطروح.

شارك عدد من المتدربين في محافظات أخرى في بعض الأنشطة مثل توزيع شنط مدرسية لقاطني مساكن عشش السودان بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وفي عمل المقابلات الشخصية الخاصة بقبول موظفين للعمل في إدارة التوثيق بديوان عام محافظة الإسكندرية. وأيضًا في قضاء معايشة داخل إدارات ديوان عام المحافظات مثل إدارة الحسابات قسم الشطب والمراجعة والدفع الإلكتروني بديوان عام محافظة الغربية، وشهدوا افتتاح بعض المنشآت مثل مدرسة الشيخ خليفة بن زايد الرسمية للغات بمدينة السلام 2 بحي عتاقة وكذلك افتتاح مركز خدمة العملاء ومحطتي صرف صحي بمحافظة السويس.

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدرب، وقد بدء التدريب الميداني لهم في 3 أكتوبر الحالي ليستمر لمدة شهر في جميع المحافظات.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

































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