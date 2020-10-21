شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء يصل مجلس الشيوخ بعد قليل لتهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعه، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، سيتوجه إلى مجلس الشيوخ بعد قليل، لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المتوقع، أن يشهد مجلس الشيوخ أيضا حضور المستشار عمر مروان، وزير العدل لتقديم التهنئة إلي رئيس مجلس الشيوخ.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أول المهنئين اليوم، وأكد خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ، أن المستشار عبد الوهاب يعد إضافة قوية للحياة السياسية والعمل السياسي في مصر، ومجلس الشيوخ، مشدداً علي أن رئيس الشيوخ سيكون له أداء بارز سينقل هذه المؤسسة العريقة الى آفاق أوسع وأن تكون فى المقدمة دائما لأداء واجبها الوطني في ظل محددات الدستور لاختصاصاتها.

Advertisements

وكان الدكتور على عبد العال، قد استهل اللقاء، بالإشادة بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وما تركه من بصمات وضوابط والعديد من المواقف التي نحترمها ونقدرها، مشيراً إلي أن "عبد الرازق" شخصية سياسية ووطنية وقامه قانونية كبيرة.

يٌشار إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، قد فاز برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات تبلغ 287 صوتا.