101 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي جرى تقديمها ارتفع إلى 101 ألف و599 طلبًا، مشيرًا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات المواطنين ، وذلك حتى 31 أكتوبر الجاري.

وأكد المحافظ على رؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

وفي السياق تلقت اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف، 42 طلب تقنين جديد، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي جرت الموافقة عليها حتى الآن 2086 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التي جرى تحريرها إلى 807 طلب بواقع 602 مباني و 205 زراعة.