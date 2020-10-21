الرئيس البرازيلي: الحكومة لن تشتري لقاح كورونا " كورونافاك" الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا- (د ب أ):
أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن الحكومة لن تشتري اللقاح الصيني "كورونافاك" .
وكتب في منشور على حسابه على فيسبوك يقول: إنه بالنسبة للحكومة البرازيلية، فإن أي لقاح يجب أن تتحقق منه وزارة الصحة علميا وتصدق عليه وكالة مراقبة الصحة (أنفيسا).
وقال بولسونارو: "الشعب البرازيلي لن يكون فأر التجارب لأحد"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
وتابع: "لا يوجد مبرر لدفع المليارات نظير عقار لم يمر حتى بمرحلة الاختبار".
واختتم كلامه قائلا: "بالوضع في الاعتبار أعلاه، فإن قراري هو عدم شراء اللقاح".
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