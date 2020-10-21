فرنسا تحل جماعة "الشيخ ياسين" بعد مقتل معلم على يد طالب شيشاني

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

أمرت الحكومة الفرنسية بحل جماعة " الشيخ أحمد ياسين" المؤيدة للفلسطينيين وذلك بعد مقتل مدرس تاريخ على يد طالب شيشاني بسبب نشر صور مسيئة للنبي محمد.

وفي أعقاب جلسة لمجلس الوزراء الفرنسي، قال جابريل اتال، المتحدث باسم الحكومة اليوم الأربعاء إن من المنتظر حل جماعات أخرى في الأسابيع المقبلة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأن جماعة "الشيخ احمد ياسين" مرتبطة بشكل مباشر بالهجوم على المعلم صامويل باتي، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل.

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وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إعلانا سابقا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أشار فيه إلى أن من المنتظر إغلاق مسجد في ضاحية بانتان في العاصمة الفرنسية خلال الأسبوع الجاري.

وتابع اتال أن من المنتظر أيضا طرد أشخاص متشددين لا يحملون تصاريح إقامة.

وتفيد التحقيقات في فرنسا بأن الطالب المنحدر من أصول شيشانية روسية 18 عاما قطع رأس المعلم باتي47 عاما يوم الجمعة الماضي، في إحدى ضواحي باريس، لأن المعلم كان قد عرض قبل بضعة أسابيع صورا كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد في قاعة الدرس.

وقد أعلن ماكرون مباشرة بعد الكشف عن الجريمة أنها عمل إرهابي إسلامي.