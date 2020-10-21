أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي، والبركة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك القاهرة عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.