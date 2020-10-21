بدء محاكمة متهمين في قضية قتل محام كردي بارز في تركيا عام 2015

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (أ ف ب):

بدأت محكمة تركية الأربعاء محاكمة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة شرطيين متهمين بقتل محام كردي معروف بالرصاص قبل قرابة خمس سنوات.

وقُتل طاهر التشي الذي كان آنذاك رئيس نقابة المحامين في دياربكر كبرى مدن جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية، في 28 نوفمبر 2015 برصاصة في الرأس أثناء تبادل إطلاق نار بين الشرطة ورجال مسلحين تقدّمهم السلطات على أنهم متمردون من حزب العمال الكردستاني.

وبعد انتظار دام خمس سنوات، بدأت المحاكمة في أجواء متوترة، بحضور عدد كبير من المحامين وممثلي منظمات غير حكومية ومسؤولين من المعارضة، وفق ما أفاد مراسل لفرانس برس.

والشرطيون الثلاثة متهمون بـ"التسبب بالموت عبر الإهمال" ويواجهون عقوبة السجن ما بين سنتين وستّ سنوات.

يُحاكم غيابياً رجل رابع يُقدّم على أنه عضو في حزب العمال الكردستاني، بتهمة "قتل شرطيَين" قبل إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل التشي و"المسّ بوحدة الأمة". وهو يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

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وأثار مقتل التشي المدافع الشرس عن القضية الكردية آنذاك صدمة في بلد كان يواجه استئناف المعارك بين قوات الأمن وعناصر حزب العمال الكردستاني، في نزاع أسفر عن أكثر من أربعين ألف قتيل منذ العام 1984.

وقبيل مقتله، أطلق التشي دعوة للسلام ولوضع حدّ للمعارك بين السلطات التركية وحزب العمال في جنوب شرق البلاد.

وأثار بطء التحقيق واختفاء بعض العناصر المادية وتكرار استبدال المدعي العام المكلف التحقيقات، قلق أقرباء التشي.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في بيان الأربعاء أنه "كانت هناك عقبات كبيرة" أمام التحقيق.

وأضاف المسؤول في المنظمة توم بورتوس أن المنظمات غير الحكومية "ستراقب الطريقة التي تُدار فيها المحاكمة، لمعرفة ما إذا كانت تهدف إلى إجلاء الحقيقة حول ظروف قتل التشي أم أنها تحاول تبرئة الشرطيين مهما كلف الثمن".

والعام الماضي، وجّهت نقابة المحامين في ديار بكر أصابع الاتهام إلى شرطيين في قضية مقتل طاهر التشي، مستندةً إلى خلاصات مكتب بريطاني للتحليل التقني أكد أن الرصاصة القاتلة ما كان يمكن إطلاقها إلا من جانب عنصر في قوات حفظ النظام.