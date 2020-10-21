وفاة 9 كوريين جنوبيين بعد حصولهم على جرعات من لقاح ضد الإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الوفاة المسجلة في كوريا الجنوبية في أعقاب تناول جرعات من لقاح ضد الإنفلونزا منذ برنامج التطعيم السنوي الممول من الدولة ، الذي بدأ الشهر الماضي إلى تسع حالات، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.
وأصدرت المفوضة بالهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جيونج إيون-كيونج أحدث الأرقام في مؤتمر صحفي طارئ حول القضية اليوم.
وأضافت أنه يتم إجراء فحوصات وبائية وتشريح الجثث لثمان من حالات الوفاة التسعة، لكنها نبهت من أن ارتباطا مباشرا بين لقاحات الإنفلونزا والوفاة غير مؤكد.
وقالت إن السلطات قررت أنه لا حاجة حتى الآن لوقف التطعيمات للقاح الإنفلونزا في ضوء أنه لم يتم ملاحظة أي استجابة استثنائية كبيرة للقاح معين.
وتابعت كبيرة خبراء الأمراض المعدية أن هناك احتمالا أن تكون اثنتان من حالات الوفاة ناجمتين عن حدوث حساسية ، بما في ذلك الحساسية المفرطة وأضافت أنه سيتم إجراء المزيد من التحقيقات لتحديد وجود صلة أو عدمه.
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