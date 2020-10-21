نيجيريا على أعتاب حرب أهلية.. ودعوات لأهل الفن بوقف العنف

شهدت نيجيريا الأيام الماضية مظاهرات عنيفة ضد الشرطة، واتسعت الاحتجاجات واستبدالت اللافتات التي رُفعت ضد "سارس"، في إشارة إلى وحدة الشرطة المتهمة بابتزاز الشعب وتنفيذ توقيفات غير قانونية وعمليات تعذيب وقتل، بأعلام نيجيرية ودعوات لاستقالة الرئيس محمد بخاري.

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ونتيجة للاحتجاجات الواسعة قتل أكثر من 15 شخصًا، وأدت إلى أغلق كل الطرق الرئيسية في لاغوس، العاصمة الاقتصادية التي يقطنها عشرين مليون نسمة.

وفي ولاية إيدو جنوب نيجيريا، التى ترتفع فيها معدل الجريمة، نزل الآف المتظاهرين إلى الشوارع، ونظموا مجموعات من

شبان يحملون عصيا ومسدسات ومتّهمين بأنهم يتقاضون مبالغ من مسؤولين سياسيين محليين.

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وحقنًا للدماء والحفاظ على الأرواح، وجهت النجمة العالمية وعارضة الأزياء نعومي كامبل رسالة للرئيس النيجيري محمد بخاري، تطالبة بوقف العنف الدائر في البلاد بسبب وحشية الشرطة واحتجاجا على فرقة مكافحة السرقة الخاصة التي تتهمها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لسنوات بممارسة الابتزاز والمضايقة والتعذيب والقتل.

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وقالت نعومي في رسالتها على حسابها

بموقع "انستجرام" :" من فضلك أوقف العنف الذي يقتل المستقبل المشرق والواعد لنيجيريا ..شبابنا وجيلنا هم قادة المستقبل، أظهر للعالم من يشاهد ..كن رأس الدولة وكن المثال الذي يحتذي به! أوقف وحشية الشرطة .. أوقفوا فرقة ANIT الخاصة للسرقة".

في سياق متصل دعت بيلا حديد عارضة الأزياء العالمية فلسطينية الأصل إلى نشر الوعي بخصوص ما يحدث في نيجيريا، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"نحن بحاجة لنشر الوعي حول ما يحدث في نيجيريا الآن.. قُتل أناس أبرياء الليلة احتجاجًا على إنهاء وحشية الشرطة.. لا يمكن تجاهل هذا.. لا تغض الطرف. مقاطع الفيديو هذه مروعة للغاية.. ارقد بسلام على الأرواح المفقودة وأدعو حقًا لكل من يعاني من هذا الآن".