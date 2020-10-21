سفير مصر بالكويت : بدء تسجيل أسماء الناخبين بانتخابات النواب وسط إقبال ضخم من الجالية

أعلن سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، اليوم الأربعاء، تلقي السفارة عددًا ضخمًا من مظاريف الاقتراع في انتخابات مجلس النواب من مكاتب البريد السريع، وبدء عملية تسجيل أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال يومي 19 و20 أكتوبر الجاري.

وأكد القوني- في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - وجود إقبال كبير من قبل أبناء الجالية على المشاركة والتصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن المؤشرات تفيد بأن حجم المشاركة في الكويت، سيفوق حجم مشاركة جميع الجاليات المصرية في الخارج.



وشدد على أن حجم الإقبال والمشاركة

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من قبل أبناء الجالية في الانتخابات يعكس مرة جديدة مدى انتمائهم وانشغالهم بقضايا الوطن، إضافة إلى وعيهم بأهمية وقيمة حقهم الدستوري في التصويت، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا لتصدر الجالية المصرية في الكويت للمشهد الانتخابى في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة.



وأشار القوني إلى أن السفارة المصرية لدى الكويت، تعمل حاليا بطاقتها القصوى؛ لإدارة العملية الانتخابية بالشكل اللائق، بمشاركة جميع المكاتب التابعة لها، وكذلك القنصلية، والتي اضطرت البعثة الدبلوماسية إلى إيقاف

العمل بها غدا الخميس؛ لاستغلال قوة العمل بالقنصلية للمساعدة في إنجاز العملية الانتخابية؛ وذلك في ظل حجم المشاركة الكبير من أبناء الجالية.



وشدد على استمرار السفارة في تلقى مظاريف الاقتراع التي سلمها الناخبون إلى مكاتب البريد السريع خلال يومي 19، و20 أكتوبر الجاري؛ وذلك حتى يوم الجمعة المقبل، والذي سيشهد مساء بدء عملية فرز الأصوات.



وكان أبناء الجالية المصرية في الكويت، قد توافدوا خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين على مكاتب البريد السريع؛ للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وسط التزام بالاشتراطات التي أقرتها السلطات الصحية الكويتية؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من حيث ارتداء الكمامات الطبية والحرص على التباعد الجسدي.