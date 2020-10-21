وزير العمل الروسي: ارتفاع أعداد البطالة على خلفية وباء كورونا

أعلن وزير العمل الروسي أنطون كوتياكوف، أن إحصائيات الشهور الستة الأخيرة تشير إلى ارتفاع مستوى البطالة في روسيا بسبب " كورونا". وقال كوتياكوف، خلال مؤتمر للاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "لقد سجلت الإحصاءات خلال الشهور الستة الأخيرة زيادة في أعداد البطالة في روسيا".. مضيفا: "تم تخصيص ما مجموعه أكثر من 180 مليار روبل (ما يعادل 2.3 مليار دولار) لدعم المواطنين العاطلين عن العمل".

كان وزير العمل الروسي قد أعلن في وقت سابق أن الوضع في سوق العمل يبقى صعباً، مشيرا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل المسجلين في مراكز التوظيف منذ مارس الماضي وحتى يومنا الحاضر من 3.5 مليون إلى 4.8 مليون شخص.

وأوضح أنه في بداية وباء " كورونا " المستجد كان مستوى البطالة في روسيا عند 4.7%، أما اليوم فبلغ 6.4% من السكان القادرين على العمل.

في أعداد البطالة في روسيا".. مضيفا: "تم تخصيص ما مجموعه أكثر من 180 مليار روبل (ما يعادل 2.3 مليار دولار) لدعم المواطنين العاطلين عن العمل".كان وزير العمل الروسي قد أعلن في وقت سابق أن الوضع في سوق العمل يبقى صعباً، مشيرا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل المسجلين في مراكز التوظيف منذ مارس الماضي وحتى يومنا الحاضر من 3.5 مليون إلى 4.8 مليون شخص.وأوضح أنه في بداية وباء " كورونا " المستجد كان مستوى البطالة في روسيا عند 4.7%، أما اليوم فبلغ 6.4% من السكان القادرين على العمل.

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