العراق وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، مع نظيره البريطاني بن والاس في مقر وزارة الدفاع البريطانية لندن، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة

الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره البريطاني دومينيك في وقت لاحق اليوم لبحث العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل إلى لندن الليلة الماضية في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي لبريطانيا ضمن جولته الأوربية التي زار خلالها فرنسا وألمانيا.