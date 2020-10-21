بسبب كورونا.. إعادة فرض الحجر الصحي في إيرلندا وويلز

أعلنت إيرلندا وويلز، أنهما ستعيدان فرض الحجر الصحي من جديد لاحتواء انتشار فيروس كورونا، أملا في "الاحتفال بعيد الميلاد بشكل صحيح"، حسب قول رئيس الوزراء الإيرلندي. وإيرلندا وويلز، أول دولتين في أوروبا تفرضان الإغلاق العام مرة ثانية. فيما فضلت دول أوروبية أخرى تواجه تفشي الوباء تشديد القيود بفرض حظر تجول ليلي أو عزل مناطق كما هو الحال في إسبانيا.

اختارت كل من إيرلندا وويلز إعادة فرض الحجر الصحي لاحتواء جائحة كوفيد-19 أملا في "الاحتفال بعيد الميلاد بشكل صحيح"، وهما أول دولتين في الاتحاد الأوروبي تقومان بذلك، عكس الدول الأخرى في القارة العجوز اعتمدت قيود محددة تفاديا لفرض حظر صحي شامل.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في إيرلندا منتصف ليل الأربعاء، وسيمتد لمدة ستة أسابيع، ولا يشمل المدارس.

وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن معلنا هذا الإجراء: "إذا وحدنا جهودنا خلال الأسابيع الستة المقبلة، سنتمكن من الاحتفال بعيد الميلاد بشكل صحيح".

وبدورها، ستخضع ويلز اعتبارا من الجمعة لحجر صحي عام لأسبوعين، وهو أقسى إجراء يطبق في البلاد منذ الموجة الأولى من حالات كوفيد-19 في الربيع.

وقال رئيس وزراء ويلز مارك درايكفورد أنه اعتبارا من الساعة 18,00 سيطلب من سكان هذه المنطقة وعددهم ثلاثة ملايين "ملازمة المنزل"، مضيفا أن هذه الفترة الزمنية هي الأقصر التي يمكن تطبيقها لتكون فعالة.

وفي إيرلندا كما في ويلز ستضطر المتاجر غير الضرورية

للإغلاق، وهو وضع شبيه بالإغلاق الذي فرضته المملكة المتحدة اعتبارا من 23 مارس أثناء الموجة الأولى من الإصابات.

تشديد القيود في دول أوروبية:

ويتم تشديد القيود يوما بعد يوم في أوروبا لاحتواء تفشي كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة 252 ألف شخص وأصاب 40 مليونا في العالم.

إيطاليا: مؤشرات خطيرة:

وسجلت مؤشرات خطيرة أيضا في إيطاليا حيث ستفرض منطقتان هما لومبارديا - منطقة ميلانو شمالا - وكمبانيا - منطقة نابولي جنوبا - حظرا للتجول الخميس اعتبارا من الساعة 23,00 إلى الساعة 05,00 لثلاثة أسابيع للومبارديا واعتبارا من الجمعة الساعة 23,00 لكمبانيا.

وتشهد إيطاليا وهي أول بلد في أوروبا تفشى فيه وباء كوفيد-19 بشدة في شباط/فبراير ومارس، مجدداً طفرة في الإصابات مع أكثر من 10 آلاف حالة يوميا ولومبارديا هي الأكثر تضررا تماما كما حصل في الربيع.

كما تعد كمبانيا إحدى المناطق الأكثر تضررا في إيطاليا، لكن النظام الصحي فيها أقل فعالية من لومبارديا وبالتالي وضعها أصعب.

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بلجيكا: البلد الأكثر تضررا بالوباء

وفي بلجيكا باتت المقاهي والمطاعم مغلقة لأربعة أسابيع وسيدخل حظر تجول حيز التنفيذ الاثنين من منتصف الليل وحتى الساعة 05,00 للجم الارتفاع الكبير للحالات.

والاثنين سجلت بلجيكا التي تعد 11,5 مليون نسمة 222253 حالة وهو رقم زاد أكثر من الضعف في شهر و10413 وفاة ما يجعلها البلد الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا مقارنة مع عدد سكانها.

فرنسا: حظر تجول ليلي في مدن كبرى

في فرنسا التي سجلت 146 وفاة في 24 ساعة. وتخضع المدن الكبرى منها باريس لحظر تجول من الساعة 21,00 الى الساعة 06,00 منذ نهاية الاسبوع الماضي. وتخطى عدد مرضى فيروس كورونا في العناية الفائقة الألفي شخص وهو عدد لم يسجل منذ أيار/مايو.

إسبانيا: عزل المناطق الموبوءة

وفي إسبانيا تنضم مدينة بورغوس (شمال) ليل الثلاثاء الأربعاء إلى قائمة البلديات المعزولة جزئيا. وستخضع منطقة نافار للعزل اعتبارا من الخميس.

وتقول صونيا كرباليرا، وهي ممرضة تعمل في مستشفى في الضاحية الجنوبية الغربية لمدريد، "كنا نتوقع حصول موجة ثانية من الحالات لكن ليس بهذه السرعة".

كما يبدأ حظر تجول الثلاثاء في سلوفينيا ولن يسمح لسكان البلاد (مليونان) بالخروج بين الساعة 21,00 و06,00.

تطوير اللقاح.

وينوي باحثون بريطانيون في جامعة أمبريال كوليدج في لندن حقن متطوعين بفيروس كورونا المستجد للتسريع في تطوير لقاحات، حسب ما أعلنوا الثلاثاء وقدموا دراستهم على أنها سابقة عالمية.

والمرحلة الأولى من المشروع تكمن في إمكانية تعريض متطوعين في صحة جيدة تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما وليس لديهم أمراض لفيروس كورونا المستجد، لتحديد كمية الفيروس التي تؤدي إلى عوارض. وفي مرحلة لاحقة يتم درس "كيفية عمل اللقاحات في الجسم لوقف أو منع كوفيد-19 والعلاجات الممكنة وتفاعل المناعة معها".

وتلقى 60 ألف شخص في عدة دول لقاحات اختبارية صينية ضد كوفيد-19 في إطار أربع تجارب سريرية كما أعلن الثلاثاء في بكين مسؤول حكومي كبير مؤكدا أن أيا من المتطوعين لم يشعر بأي آثار جانبية.