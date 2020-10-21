إيران تسجل زيادة غير مسبوقة في إصابات كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء، عن رصد 5616 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5039 إصابة في اليوم السابق.
لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الإيرانية قفزة غير مسبوقة بأكثر من خمسة آلاف حالة جديدةفي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم.
وسجلت السلطات الصحية الإيرانية خلال اليوم الأخير 312 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 322 وفاة في اليوم السابق.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصاباتبكورونا التي سجلت في إيران حتى اليوم 545286 إصابة مؤكدة بما في ذلك 31346 حالة وفاة و438709 حالات شفاء.
ولا يزال 4861 مريضا مصابا بكورونا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة في المستشفيات الإيرانية.
وأجري في البلاد حتى اليوم قرابة 4.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، ولا تزال 26 من أصل أقاليم البلاد الـ31، وعلى رأسها محافظة طهران، في وضع صحي أحمر.
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