رئيس وزراء اليونان: الاستفزازت التركية تقوض الأمن الإقليمي

أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، أن الاستفزازات التركية المتمثلة في إطار لغة خطابة متطرفة تقوض الأمن الإقليمي، وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشكيكا في التزامات الاتفاقيات الدولية.

وقال ميتسوتاكيس - في كلمته خلال القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس - "لقد اختتمنا القمة الثلاثية الثامنة للتعاون وهذا نموذج للتفاهم بين شعوب ثلاثة متجاورة ونموذج للمسيرة المشتركة للدول الثلاثة الذين لديهم بوصلة واتجاه يعتمد علي القانون الدولي والسلام في هذه المنطقة المضطربة".

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وأضاف رئيس وزراء اليونان: "قبل حوالي

عام خلال اجتماعنا في القاهرة، حدثت تطورات للأسف ليست مفرحة، ونحن نرى على كوكب الأرض الموجة الثانية، من جائحة كورونا التي أدت إلي فقدان أكثر من مليون فرد لحياتهم، وحوالي 40 مليون حالة إصابة بكورونا، ما يؤدي إلى آثار مترتبة على الاقتصاد العالمي وإلى ضرورة تماسك المجتمعات".



وتابع "اسمحوا لي أن أتطرق إلى المزيد من الموضوعات المرتبطة بالأمن الإقليمي، وانعقاد هذا الاجتماع يتزامن بتهديدات ومخاطر تصنعها القيادة التركية التي تتخيل مشروعات إمبراطورية توسعية من

سوريا إلي ليببا، ومن الصومال إلي قبرص، في بحر إيجة وحتي بحر قزوين والقوقاز، وتطلع علينا تركيا في بعض الأحيان بخرائط وبعض المذكرات للتعاون واللوائح الداخلية لموضوعات يتم النص عليها في القوانين الدولية وهذا في إطار استفزازات أحادية وفي إطار لغة خطابة متطرفة".



وأوضح "اتفقنا على أن هذا السلوك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويشكك في التزامات اتفاقيات دولية، وفي ذات الوقت يقوم بتقويض الأمن الإقليمي الذي نعمل نحن كدول ثلاث بجهود شاقة لتحقيق هذا الأمن"، مؤكدا أن "هذه الانتهاكات تؤدي إلى الاعتداء وإهانة قرارات دولية من مجلس الأمن، ومشاكل في حلف شمال الأطلسي ومثل هذا السلوك يأتي في مواجهة سياسات دول هامة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول عربية ودول أخرى".