بدء محاكمة 3 شرطيين متهمين بقتل محام كردي في تركيا

بدأت محكمة تركية، اليوم، محاكمة 4 أشخاص بينهم ثلاثة شرطيين متهمين بقتل محام كردي معروف بالرصاص قبل قرابة 5 سنوات. وقُتل طاهر التشي الذي كان آنذاك رئيس نقابة المحامين في دياربكر كبرى مدن جنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية، في 28 نوفمبر 2015 برصاصة في الرأس أثناء تبادل إطلاق نار بين الشرطة ورجال مسلحين تقدّمهم السلطات على أنهم متمردون من حزب العمال الكردستاني.

وبعد انتظار دام خمس سنوات، بدأت المحاكمة في أجواء متوترة، بحضور عدد كبير من المحامين وممثلي منظمات غير حكومية ومسؤولين من المعارضة. والشرطيون الثلاثة متهمون بـ"التسبب بالموت عبر الإهمال" ويواجهون عقوبة السجن ما بين سنتين وست سنوات.

ويُحاكم غيابياً رجل رابع يُقدّم على أنه عضو في حزب العمال الكردستاني، بتهمة "قتل شرطيَين" قبل إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل التشي و"المسّ بوحدة الأمة". وهو يواجه عقوبة السجن مدى الحياة. وأثار مقتل التشي المدافع الشرس عن القضية الكردية آنذاك صدمة في بلد كان يواجه استئناف المعارك بين قوات الأمن وعناصر حزب العمال الكردستاني، في نزاع أسفر عن أكثر من أربعين ألف قتيل منذ عام 1984.