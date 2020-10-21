مبادرة أميركية جديدة لتعزيز التحالفات ضد الصين وروسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ 24 دقيقة

مبادرة جديدة أطلق عليها تسمية “التوجيه من أجل التنمية للتحالفات والشراكات” أو (جي دي ايه بي) لتعزيز تحالفات الولايات المتحدة الأميركية، قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك للحد من تأثير روسيا والصين في العالم، يقودها وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، وذلك عبر مبيعات الأسلحة بشكل جزئي.

وبحسب وكالة فرانس برس، صرح إسير الذي سيتم استبداله في حال خسارة ترامب” إن البنتاغون سيرصد بشكل منهجي وسيدير علاقاته مع الدول الشريكة بهدف إيجاد أساليب أخرى لتنسيق الجيوش وتحسين مبيعات الأسلحة الأميركية.”

وجاءت المبادرة أيضاً بعد جهود بذلها ترامب على مدى نحو أربع سنوات لإعادة هيكلة تحالفات وحتى تفكيك بعضها، بما في ذلك تهديد حلف شمال الأطلسي.

وأضاف إسبر الثلاثاء في كلمة أمام مركز أتلانتيك كاونسل الفكري أن “شبكة حلفاء وشركاء أميركا توفر لنا ميزة غير متكافئة لا يمكن لخصومنا أن يضاهوها” واصفاً الشبكة بأنها “العمود الفقري للنظام الدولي القائم على قواعد”.

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واعتبر أن الصين تستخدم الإكراه والخداع المالي لبناء تحالفاتها مع دول ضعيفة مثل بورما وكمبوديا ولاوس.

وقال إسبر إن جزءاً أساسياً من هذا الجهد هو توسيع مبيعات الأسلحة الأميركية، لمساعدة الحلفاء في تحسين القدرات الدفاعية ودعم الصناعة الدفاعية الأميركية في مواجهة المنافسة الروسية والصينية.

وأشار على سبيل المثال إلى تخفيف القيود الأميركية مؤخراً على تصدير الطائرات المسيرة للمعارك، والتي يمكن أن تبيعها الولايات المتحدة لتايوان والإمارات.

ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين في بكين الأربعاء إن إعلان إسبر كان “سوء تقدير استراتيجياً” يسعى إلى تصوير الصين على أنها “خصم”.

واتهمت واشنطن بكين بسرقة التكنولوجيا فيما تقول الصين إن الطلاب والباحثين الصينيين الذين يغادرون الولايات المتحدة يتعرضون للاستجواب.