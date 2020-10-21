اسم “بايدن” يحتل برج ترامب … من يقف خلف هذه الخطوة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 4:12 مساءً

بخطوة أثارت الجدل بين صفوف الاميركيين، صدم سكان ولاية شيكاغو الأميركية باسم مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية والأوفر حظا”جو بايدن” على برج وفندق ترامب الدولي.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة مريدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اعتبار أن مثل هذا الفعل يمثل تحديا لكون البرج يعود للرئيس الأميركي، وفي التفاصيل أن سكان مدينة شيكاغو الأمريكية فوجئوا بضوء يمثل اسم جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، وهو يسطع على برج وفندق ترامب الدولي، لتظهر الأسماء الثلاثة فوق بعضها البعض. بحسب موقع “سكاي نيوز عربية”.

وبعد الكثير من التساؤلات حول من يقف خلف هذا الفعل الذي اعتبره البعض “مستفزا” اتضح أن”نقابة عمال صناعة الصلب المتحدين”، هي التي تقف وراء هذه الخطوة، إذ قامت بتسليط الضوء على البرج الذي يحمل اسم ترامب، ليظهر اسم منافسه في الانتخابات، بايدن، على المبنى أيضا.

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وتضم النقابة نحو 850 ألف عضو حالي وسابق في صناعات مختلفة، وليست صناعة الصلب فقط، في كندا والولايات المتحدة وجزر الكاريبي.

وقالت المتحدثة باسم النقابة، جيس كان بروميل، إن هذه الخطوة يفترض أن تكون “ممتعة”، لافتة إلى أن الهدف منها هو دفع الناس للحديث عن الانتخابات.

وأضافت: “من المفترض أن تجري بعض المحادثات، لتسليط الضوء حرفيا على مدى أهمية هذه الانتخابات، ومدى أهمية وضع خطة للتصويت”، وفق ما ذكرت صحيفة “شيكاغو تريبيون”.

وقام ممثلو النقابة بتطبيق فكرة “تسليط الضوء” هذه في أكثر من مدينة، مثل شيكاغو وبيتسبيرغ وولاية ويسكونسن.