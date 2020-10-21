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ضبط أكبر شحنة لمخدر الميثامفيتامين في بحر العرب بالقرب من إيران

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 5:12 مساءً

عناصر من البحرية البريطانية - أرشيفية

أعلنت البحرية الملكية البريطانية عن ضبط سفينة تحمل على متنها 450 كيلوغراما من مخدر الميثامفيتامين في شمال بحر العرب ، بالقري من إيران في أكبر عملية ضبط بحرية مشتركة في المنطقة على الإطلاق، حسبما قال مسؤولون.

وقالت قوة العمل المشتركة في بيان إن الفرقاطة “إتش إم إس مونتروز” ضبطت المخدرات المخبأة على متن سفينة شراعية لا ترفع أي علم، وهي سفينة شحن تقليدية تبحر في الخليج العربي والمياه المحيطة، وجرت عملية الضبط يوم الأربعاء الماضي.

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وقالت قوة العمل إنها غير قادرة على تحديد مصدر المواد المخدرة ومن صنعها أو وجهتها النهائية.

غير أن إيران شهدت على مدى العقد الماضي توسعا في استخدام الميثامفيتامين، المعروف محليا باسم “الشيشة”، وقد وجد هذا المخدر طريقه في العراق المجاور أيضا.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها العالمي عن المخدرات لعام 2020، إنه بينما تراجعت عمليات ضبط مختبرات المخدرات في إيران في السنوات الأخيرة، يبدو أن هناك زيادة طفيفة في مختبرات مخدرات الميثامفيتامين في أفغانستان، حيث يتم تهريبها عبر باكستان.

يذكر أن كل من باكستان وإيران تقعان شمال بحر العرب.

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