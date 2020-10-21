شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر لا تستغل قضية المهاجرين إلى أوروبا كما تفعل دول أخرى والان مع التفاصيل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تركيا ضمنا على ابتزازها أوروبا بقضية المهاجرين.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، إن مصر لا تستغل قضية المهاجرين إلى أوروبا كما تفعل دول أخرى. وأكد التصدي للدول التي تدعم وتسلّح وتموّل الإرهاب، مؤكداً ضرورة مواجهة الأعمال الاستفزازية شرقي المتوسط. Advertisements وأضاف الرئيس المصري، وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية": "نعمل على تعزيز التعاون مع اليونان وقبرص"، موضحاً: "قدمنا نموذجاً ناجحاً في ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص". وأكد السيسي "دعم توحيد شبه الجزيرة القبرصية" و"تسوية القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية". وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح السيسي أن "قرارات مجلس الأمن تمثل المرجعية للحل في سوريا"، لافتاً إلى أن بلاده "تدين وجود أي قوات أجنبية غير شرعية في سوريا".

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