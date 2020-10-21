شرطة إيطاليا تلاحق مافيا "كاسامونيكا" بهدم المباني

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

نفذت الشرطة في العاصمة الإيطالية روما عملية واسعة النطاق ضد عائلة المافيا الشهيرة "كاسامونيكا" الإجرامية، الأربعاء، بما في ذلك هدم العديد من المباني، التي تم بناؤها بشكل غير قانوني.



وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن حوالي 100 رجل شرطة شاركوا في العملية التي جرت بضواحي العاصمة الإيطالية، وأزالوا فيلا بحديقة وحمام سباحة.

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ووصف المحققون عائلة المافيا "كاسامونيكا" بأنها واحدة من أقوى العصابات في منطقة لاتسيو، وتتهم السلطات العصابة بالرشوة وتهريب البشر والاتجار في المخدرات.

وقالت فيرجينيا راجي، عمدة روما إن الولاية لا تخشى اتخاذ إجراءات ضد العصابات.

وأضافت أنه كانت هناك مداهمات مماثلة قبل عامين. ومنذ ذلك الحين، تم هدم حوالي 20 مبنى تابعا لعائلة كاسامونيكا.