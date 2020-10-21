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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم مقاطعة برازيليا يشيد بمساعدات الإمارات لبلاده في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أشاد حاكم مقاطعة برازيليا إيبانيس روشا، بالمساعدات الإنسانية والطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى البرازيل، والتي ساهمت في تعزيز جهود العاملين في القطاع الطبي، خاصةً في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال لقائه سفير الدولة لدى البرازيل صالح أحمد السويدي، بحثا فيه آفاق التعاون القائم بين دولة الإمارات وبرازيليا وسبل تعزيز الاستثمارات في المقاطعة.
وتحدث السويدي عن المزايا العديدة لدولة الإمارات المركز العالمي للتجارة، وإعادة التصدير، فضلاً عن العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها بفضل موقعها الاستراتيجي، والبنى التحتية الحديثة المتميزة، والقدرات اللوجستية المتقدمة التي تملكها، وتنوع مواردها الصناعية والاقتصادية، مؤكداً استعداد السفارة لتقديم جميع أشكال الدعم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.
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