اليونان: تركيا تتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن تركيا "تتسبب في مخاطر شرقي المتوسط".



وبين أن أنقرة "تتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة، وتواصل انتهاك القانون الدولي وتقويض القانون".

وتابع: "ممارسات تركيا أدت إلى مشكلات داخل حلف الناتو، ونطالب دول الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا".

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