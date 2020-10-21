شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد هامة تبرزها "اقتصادية النواب" حول أول محطة لتداول السيارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، أهمية مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T فى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال موافقتها خلال اجتماعها أمس على القانون فى حضور المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب رئيس المنطقة للقطاع الشمالي.

وتعد محطة دحرجة (رورو) بنظام الـ B.O.T فى ميناء شرق بورسعيد، أول محطة متخصصة لتداول السيارات فى مصر، ونجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى التعاقد مع تحالف دولى لثلاث من كبريات الشركات العالمية لإنشاء هذه المحطة، وهو تحالف: بولورية أفريقيا لوجيستكس (الفرنسية)-ونيبون يوسن كايشا (اليابانية)-وتويوتا تسوشو (اليابانية).

وفى هذا الصدد نعدد العوائد الاقتصادية للمشروع؟ نجيب عن ذلك فى ضوء ما أشارت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية على النحو الآتى:

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1- هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة، فأما عن العوائد المباشرة فتتمثل فى مقابل حق الانتفاع بالأرض وهو عائد داخلى للمشروع.

2- العوائد غير المباشرة فتتمثل فى مقابل ترددات ورسو السفن فى الميناء، وايرادات عبور الشاحنات للأنفاق، وضرائب وكهرباء ومياه ووقود.

3- يعمل المشروع على توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يعمل على زيادة الدخل.