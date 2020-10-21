مرصد حقوقي: وزارة الصحة تحقق في “اختلالات” بمركز طب الادمان في تطوان

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن لجنة مركزية من وزارة الصحة، حلت، قبل أيام، في مركز طب الادمان في مدينة تطوان، بهدف القيام بتحقيق في مجموعة من الاختلالات، كان قد نبه إليها في بياناته السابقة.

وأضاف مرصد الشمال لحقوق الإنسان، عبر بلاغ له، أن “اللجنة المركزية من وزارة الصحة، التي حلت في مركز طب الادمان لايزال عملها مستمرا”.

وأوضح المصدر نفسه أن” اللجنة المذكورة وقفت على مجموعة من الاختلالات في القطب الطبي للمركز، من بينها مستوى النظافة، واختفاء لائحة الانتظار، التي كانت تضم أزيد من 2000 مدمن، كانوا ينتظرون دورهم في العلاج بواسطة مادة الميتادون، منذ عام 2014″.

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كما أضاف المرصد ذاته أن اللجنة المذكورة وقفت على” مستوى تدبير الموارد البشرية على خروقات عديدة، كانت موضوع بلاغ سابق للمرصد”.

وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان قد أصدر بلاغا، في 26 يونيو الماضي، عبر من خلاله عن استنكاره خرق وزارة الصحة للبروتكول العلاجي لمرضى الادمان في مدينة تطوان.

كما تساءل مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH حول دور باقي الأطراف الشريكة لوزارة الصحة، منها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الداخلية في الفوضى، التي يعرفها المركز، الذي تطلب بناءه وتجهيزه 500 مليون سنتيم.